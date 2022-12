Wochenrückblick KW 50: Bibbernde Büroangestellte und Windeln

Das Bierkarussell in Wetzlar ist geschlossen, ein Terrorverdächtiger ist im Lahn-Dill-Kreis festgenommen worden, in Marburger Büros der Stadt sinkt die Temperatur, Grundschüler im Lahn-Dill-Kreis tragen noch Windeln, ein Dautphetaler soll eine 23-Jährige sexuell genötigt haben und in der Wetzlarer Spilburg muss eine Schule aufgrund des Wärmestreits schließen. (© Leonie Dittrich (2), Boris Roessler/dpa, Thorsten Richter, Patrick Stein)