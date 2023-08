Wochenrückblick: Lahn-Idylle und Chaos beim Verkehrsversuch

„Ich freue mich immer, wenn ich in Runkel ankomme und die Lahn sehe.“ So beschreibt Julien Kruse seine Beziehung zum größten Fluss im Landkreis Limburg-Weilburg. Der 37-Jährige leitet den Campingplatz in der Burgenstadt. Er hat sich das Ziel gesetzt, seinen Kunden möglichst viele tolle Erfahrungen auf und an dem Gewässer zu bieten. Im Gespräch mit dieser Redaktion verrät der Lahn-Fan, welche Möglichkeiten es gibt, was den Fluss so besonders macht und welche spannenden Erfahrungen er in den vergangenen Jahren gesammelt hat.