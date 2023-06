Wochenrückblick: Mord-Prozess, Pyro-Ärger und Feingefühl

Exakt 326 Tage nachdem die 14-jährige Ayleen in einem Waldstück bei Cleeberg (Langgöns) umgebracht worden ist, hat vor dem Landgericht in Gießen am Dienstag der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder Jan P. begonnen – vor vollen Zuschauerrängen und rund zwei Dutzend Medienvertretern aus der gesamten Bundesrepublik. Der inzwischen 30-jährige Mann, der in Wetzlar geboren ist und zuletzt in Waldsolms in einer Wohnung lebte, soll Ayleen am 21. Juli des Vorjahres zunächst in Gottenheim mit seinem silbernen Ford Ka abgeholt, Stunden später in einem Waldgebiet bei Cleeberg getötet und ihren Leichnam anschließend im Teufelsee bei Echzell (Wetteraukreis) versenkt haben.