Wochenrückblick: Müllgebühren, Fußball und Dillenburgs Kinos

Es sind gute Nachrichten für Dillenburg und die Region: Es gibt in der Oranienstadt auch in Zukunft ein Kino. Der neue Besitzer ist quasi ein Wunschkandidat des bisherigen Betreibers Peter Plass gewesen. Der „Neue“ hat 25 Jahre Erfahrung als Kinobetreiber. Ihm gehören Lichtspielhäuser in Wittenberge, Güstrow, Perleberg und Sangerhausen – und nun auch in Dillenburg.