Wochenrückblick: Neues zum Fall Ayleen und großer Waffenfund

Noch ist der Vertrag nicht unterzeichnet, aber die Stadt Limburg will künftig das Karstadt-Parkhaus in der Werner-Senger-Straße betreiben. Ansprechpartner für die Stadt ist der Eigentümer der Immobilie, der auch an das Kaufhaus vermietet. Sollte es zu einem Vertragsabschluss kommen, geht es um nichts weniger als die Rettung des Karstadt-Standorts in Limburg. Das Parkhaus entscheidet über dessen Schicksal, da es aktuell eine enorme finanzielle Belastung für den ohnehin angeschlagenen Kaufhausstandort ist.