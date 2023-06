Wochenrückblick: Aartalsee-Vermisster, Bäckereien, Knastpoet

Das Ziel der Aktion war, die Mauer am Eingangsbereich des Freibads ansprechend zu gestalten. Farben und Formen sollten Freude am Schwimmsport vermitteln .Das ist allerdings nur teilweise gelungen, denn insbesondere bei den Formen, bei den Frauen, die in körperbetonender, knapper Badekleidung die Schwimmbadfassade entlangkraulen, scheiden sich die Geister: Es sind Kunstwerke und daher in der Wahrnehmung subjektiv, sagt der Bürgermeister. Es ist die Darstellung perfekter Weiblichkeit, weshalb die Frage lauten muss, was die Gemeinde damit ausdrücken will, sagen die Frauen vom Frauen-Team. Auch der Künstler meldet sich zu Wort.