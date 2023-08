Wolfsspur - Entdecke die Natur im Wald

Wetzlar/Dillenburg. Leben wie die Wölfe im Wald? Ein Wochenende lang lernen die Teilnehmenden bei dieser Freizeit der NAJU Hessen viel über den Wolf und seinen Lebensraum. Wie kann man sich im Wald tarnen, um andere Wildtiere aufzuspüren? Tagsüber ist Ruhe angesagt, erst in der Dämmerung geht es auf die Pirsch. Viele Spiele, Spurensuche oder das Beobachten von Tieren gehören zu der Erlebnis- und Entdeckungstour im Wald. Interessierte ab 12 Jahren lernen hier, wie sie sich lautlos anschleichen, Spuren erkennen und selbst keine Spuren dabei zu hinterlassen. Auf der Freizeit werden die Teilnehmenden vom erfahrenen Wildlife-Team begleitet und entdecken, was Wildlife in der NAJU bedeutet. Geschlafen wird nicht in Zelten, sondern unter dem aus Tarps (Zeltplanen) selbst gebauten Nachtlager. Alle, die Lust auf ein richtiges Waldabenteuer haben, sind hier genau richtig. Die Veranstaltung findet vom Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, im Klosterforst Haina statt. Der Teilnehmerbeitrag für die Freizeit inklusive Unterkunft und Verpflegung beläuft sich auf 60 Euro. Weitere Informationen gibt es bei der Naturschutzjugend (NAJU) Hessen unter Telefon 06441-946903 oder per E-Mail an mail@NAJU-Hessen.de. Anmeldungen können auch auf www.NAJU-Hessen.de vorgenommen werden.