Workshop zum Thema „Lieferketten“

Wetzlar/Dillenburg. Das Bündnis 90/DIE GRÜNEN Lahn-Dill lädt alle Interessierten für Donnerstag, 4. Mai, um 18 Uhr zu einem Workshop mit Deborah Düring (MdB) ins Nachbarschaftszentrum Niedergirmes, Wiesenstraße 4 in Wetzlar ein. In diesem Workshop werden unter anderem folgende Fragen beleuchtet: Wie können wir die Lieferketten eines Produkts transparent nachvollziehen? Wie lassen sich Lieferketten gerecht gestalten? Anmeldung per E-Mail an info@gruene-lahn-dill.de.