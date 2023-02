Workshop zur Berufswahl für Schüler und Eltern

Wetzlar/Dillenburg. Eltern sind die wichtigsten Ratgeber bei der Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder. Deswegen bieten die Berufsberater am Mittwoch, 15. März, 16.30 Uhr, im Berufsinformationszentrum Wetzlar (BiZ) einen zweistündigen Schüler-Eltern-Workshop an. Unter dem Titel „Wohin die Reise geht” reflektieren Eltern und Kinder gemeinsam die beruflichen Wünsche und Vorstellungen. Von erfahrenen Berufsberaterinnen erhalten einen ersten Überblick, wie und wann die einzelnen Schritte von der Orientierung bis zur Realisierung des Berufswunsches unternommen werden müssen. Anmeldungen sind bis Freitag, 3. März, per E-Mail an Wetzlar.Berufsberatung@arbeitsagentur.de zu richten. Die Teilnehmerzahl ist limitiert.