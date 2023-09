Workshop zur „Woche der Chancengleichheit“

Wetzlar/Dillenburg. Blockaden enttarnen, eigene Grenzen und Bedürfnisse wahrnehmen, sich gelassen abgrenzen und mehr Balance im Alltag und Beruf zu finden, sind Themen eines Workshops für Frauen am Freitag, 29. September, 10 bis 12 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) Wetzlar, Sophienstraße 19. Die Resonanz-Coachin Irina Waschek vermittelt in diesem Workshop im Auftrag der Arbeitsagentur, wie „Frau“ den Fesseln des Alltags entkommt und so ein selbstbestimmtes (Arbeits)Leben führen kann.