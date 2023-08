Zauberhafte Märchenwelt der Tiere

Wetzlar/Dillenburg. Rund um die geheimnisvollen Märchen der Gebrüder Grimm dreht sich alles beim abenteuerlichen Familien-Wochenende „Zauberhafte Märchenwelt“ vom 15. bis 17. September, auf der Jugendburg Hessenstein im Naturpark Kellerwald-Edersee. Ob Geschichten um weise Kräuterfrauen, verzauberte Kröten, hungrige Wölfe oder mutige Esel: bei der Familienfreizeit in der NABU-Jugendherberge lernen Klein und Groß die vielfältige Natur im Märchen kennen. Los geht es am Freitagnachmittag nach der Anreise mit der Erkundung der Burganlage und einem stimmungsvollen Lagerfeuerabend. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Tiere und Fabelwesen in Grimms Märchen. Im Wald an der mittelalterlichen Burg begegnen Eltern und Kindern dann verschiedenen Märchenfiguren und spielen bekannte Märchen auf einer Naturbühne gemeinsam nach. Ob der Wolf wirklich böse ist, erfahren die Erwachsenen abends bei einem informativen Vortrag mit der NABU-Wolfsbotschafterin Isa Rössner. Die Kinder lauschen währenddessen dem bekannten Märchen von Rotkäppchen. Die Familienfreizeit eignet sich auch für Sehbehinderte, Hörgeschädigte und Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Weitere Informationen zu den Familienfreizeiten auf der Jugendburg Hessenstein und eine Online-Anmeldung gibt es auf www.jugendburg-hessenstein.de oder unter Telefon 06455-699300.