Zeitarbeitsmesse in Wetzlar zieht 700 Besucher an

Wetzlar/Dillenburg. Rund 700 Besucher haben sich bei Messe „Perspektive Zeitarbeit 2023“ in der Stadthalle Wetzlar über die Stellenangebote und Arbeitsbedingungen der 19 ausstellenden heimischen Zeitarbeitsunternehmen informiert. Sie sei von der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar und dem kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gemeinsam ausgerichtet worden, berichtet ein Sprecher der Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung. Dolmetscher hätten bei Bedarf in Ukrainisch, Russisch und Türkisch übersetzt.