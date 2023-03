Zeitarbeitsmesse öffnet ihre Pforten

Wetzlar/Dillenburg. Am Donnerstag, 16. März, findet in der Wetzlarer Stadthalle, Brühlsbachstraße 2b, die Messe „Perspektive Zeitarbeit 2023“ statt. Von 9 bis 15 Uhr präsentieren 18 heimische Zeitarbeitsunternehmen ihre aktuellen Stellenangebote und geben Auskunft über die entsprechenden Arbeitsbedingungen. Veranstaltet wird die Messe gemeinsam von der Wetzlarer Arbeitsagentur und dem kommunalen Jobcenter Lahn-Dill. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Angebote richten sich an interessierte Arbeitsuchende sowie an Arbeitskräfte, die sich beruflich verändern oder nur unverbindlich informieren möchten. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, eine ausreichende Anzahl Kurzbewerbungen mitzubringen.