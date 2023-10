Zugausfälle zwischen Friedberg und Gießen

Mittelhessen. Aufgrund einer kurzfristigen Krankmeldung konnte das Stellwerk in Butzbach am Montagmorgen um 6 Uhr nicht wie geplant besetzt werden. Das teilt die Bahn auf Anfrage mit. Die Konsequenz: Die Züge zwischen Friedberg und Gießen können diese Strecke derzeit nicht regulär nutzen. Davon betroffen sind unter anderem die Bahnhaltestellen in Wetzlar und Marburg.