Wetzlar/Dillenburg/Ehringshausen. „Hessen 2030 – Hier wird Zukunft gemacht“, unter diesem Motto lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Stephan Grüger zu einer Veranstaltung der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr in den kleinen Saal der Volkshalle in Ehringshausen, Marktstraße 5 ein. Grüger wird den Zukunftsplan der SPD-Landtagsfraktion für Hessen vorstellen und dabei insbesondere auf die Themen zukunftsfeste Wirtschaft, soziale und moderne Arbeitswelt, Familienland und die Bewältigung von Krisen eingehen. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.