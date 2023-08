Zum Schulstart ändern sich viele Fahrpläne im Bereich Lahn-Dill

Linie 24 (Wetzlar – Lahnau – Gießen): Bei der Linie 24 wird morgens der Halt am Schulzentrum durch die Anfahrt der Haltestellen Spilburg und Theodor-Heuss-Schule um 7.45 und 7.49 Uhr ersetzt. Die Zeiten werden sich nach der Umbauphase zum Verkehrsversuch in Gießen nochmals ändern. Nach der sechsten Stunde wird vor der Abfahrtszeit um 13.13 Uhr (Schulzentrum) die Haltestelle Theodor-Heuss-Schule um 13.10 Uhr angefahren. Da zum Schuljahresbeginn ein Baustellenfahrplan gilt, kann es während des Schuljahres noch zu Änderungen kommen. Alle geänderten Fahrpläne zur Anbindung der neuen Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar sind im Internet als PDF-Dateien abrufbar und werden über die RMV-Fahrplanauskunft ausgewiesen. Durch die Sperrung der L3285, parallel zur Ortsdurchfahrt Naunheim, muss bei den Linien 24 (Wetzlar – Lahnau – Gießen) und 240 (Wetzlar – Lahnau) innerhalb Naunheims mehr Fahrtzeit in den Fahrplan integriert werden. Es kommt zu Änderungen der Abfahrtszeiten. Durch die Auswirkungen der Umbauphasen zum Verkehrsversuch in Gießen muss der Fahrplan der Linie 24 in Gießen grundlegend geändert werden. Die Fahrten der Linie 24 führen nicht über die Südanlage und nicht durch die Stadtmitte. Nur bei der Fahrt ab Naunheim um 6.22 Uhr werden in Gießen die Haltestellen Oswaldsgarten und City Center angefahren. Bei der Fahrt ab Gießen Bahnhof um 7.40 Uhr zur Herderschule muss mit Verspätungen gerechnet werden. Die Ankunft an der Herderschule um 7.48 Uhr kann nicht garantiert werden. Die Fahrt ab Kinzenbach Kirche um 7.27 Uhr wird auf 7.24 Uhr vorverlegt. Bei dieser Fahrt werden im Anschluss an die Anfahrt der Haltestelle Schützenstraße nur die Haltestellen Mühlstraße und Gießen Bahnhof angefahren. Bei der Fahrt um 7.22 Uhr werden zudem die Haltestellen Selterstor und Liebigstraße angefahren. Die Fahrt ab August-Hermann-Franke-Schule um 13.07 Uhr über Berliner Platz und Marktplatz nach Waldgirmes kann während der Umbaumaßnahme nicht ab August-Hermann-Francke-Schule durchgeführt werden. Sie beginnt an der Haltestelle Behördenzentrum um 13.15 Uhr. Auch die Fahrt ab Herderschule um 12.55 Uhr zum Bahnhof Gießen kann nicht durchgeführt werden. Hier kann auf die Fahrt ab Haltestelle Hessenhalle um 13.01 Uhr ausgewichen werden. Alle anderen Fahrten zwischen Gießen Bahnhof und Haltestelle „Schützenstraße“ fahren über die Westanlage und die Frankfurter Straße. Neben den Haltestellen Mühlstraße und Liebigstraße werden die Haltestellen Selterstor (Richtung Bahnhof) und Bahnhofstraße (Richtung Heuchelheim/ Wetzlar) in der Westanlage bedient.