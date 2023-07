Wetzlar/Dillenburg. Der CDU Kreisverband Lahn-Dill lädt für Donnerstag, 3. August, zur öffentlichen Veranstaltung „Zuversicht in der Zeitenwende: Anpacken und Machen“ mit Julia Klöckner (MdB), wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Bundesschatzmeisterin der CDU Deutschlands. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der „Blattform“, Christian-Kremp-Straße 10 A in Wetzlar. Es wird um Anmeldung in der CDU-Kreisgeschäftsstelle per E-Mail an kv@lahn-dill.cdu.de oder unter Telefon 06441-4490330 gebeten.