45-Jährige stirbt bei Brand in Leun-Biskirchen

Leun-Biskirchen. Tragödie in Leun-Biskirchen im Lahn-Dill-Kreis: Bei einem Wohnhausbrand ist am frühen Dienstagmorgen eine 45-Jährige ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die drei Kinder der Verstorbenen hatten sich indes selbstständig aus dem brennenden Fachwerkhaus retten können - sie wurden leicht verletzt. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor, die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe könne, so die Polizei, momentan noch nicht beziffert werden. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar.