Alexander Schneider: Polizist und Familienmensch

Die Familie Schneider in ihrem Garten: Alexander und Melanie Schneider sowie die Kinder Sören und Magdalena fühlen sich in Biskirchen wohl.

Alexander Schneider will Bürgermeister in Leun werden. Was den Familienvater antreibt und was er in seiner Heimatstadt bewegen will.