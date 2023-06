Am 14. Juni bleiben fast alle Apotheken geschlossen

Die Brunnen-Apotheke in Biskirchen hat am 14. Juni geöffnet. Anke Metzger (2.v.l.) hat an diesem Tag nämlich Notdienst und somit einen Versorgungsauftrag. Aber auch sie unterstützt ihre Kollegen (v.l.) Michael Hahn, Melanie Pufahl-Rink und Ina Glitzner mit den Forderungen nach weniger Bürokratie und einer faireren Vergütung. (© Verena Napiontek)