Anlieferung von Brennmaterial fürs Osterfeuer

Leun-Stockhausen. Für das 12. Stockhäuser Osterfeuer am Ostersonntag, 9. April, kann ausschließlich an folgenden Samstagen: 11. März, 18. März, 25. März und 1. April von 10 bis 14 Uhr Brennmaterial am Bolzplatz in Stockhausen angeliefert werden. Es wird nur Baum und Strauchschnitt angenommen, keine Stämme, Wurzeln oder behandeltes Holz. Über eine Spende für die Nachwuchsarbeit in der Mini- und Jugendfeuerwehr würde sich die Freiwillige Feuerwehr Stockhausen freuen.