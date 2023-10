Bürgermeisterwahl in Leun: Die ersten Ergebnisse liegen vor

19.54 Uhr: Jetzt ist es so weit. Das erste Ergebnis der Bürgermeisterwahl liegt vor. In Stockhausen holt Alexander Schneider 65,73 Prozent der Stimmen. Für Dunja Boch entscheiden sich 34,27 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Stockhausen liegt bei 45,7 Prozent.