Die Majoretten Stockhausen starten bei der WM in Liverpool

Leun-Stockhausen. 21 teilnehmende Länder, rund 900 Sportlerinnen und Sportler – und die Majoretten Stockhausen mittendrin! Der Twirlingsportverein aus Stockhausen hat erstmals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. 17 Sportlerinnen, sieben Betreuer sowie zwei Trainerinnen waren dazu eine Woche lang in Liverpool in England.