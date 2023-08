Die Waldquelle Stockhausen kann wieder fließen

Leun-Stockhausen. Sie läuft wieder: In einer Gemeinschaftsaktion haben Mitglieder des Vereins Ortsgeschichte Stockhausen an der Lahn die Waldquelle in der Stockhäuser Gemarkung „Heumiss/ Heimes“ wieder instandgesetzt. Ursprünglich war die natürlich zutage tretende Quelle am 15. Mai 1976 gefasst worden, berichtet Mario Zutt. Dies sei im Rahmen der Dorfverschönerung und im Zusammenhang mit dem Anlegen des Naturlehrpfades geschehen. Stockhausen belege damals im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ den 3. Platz im Landesentscheid.