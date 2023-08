Dunja Boch: Im Einsatz für Politik und Vereine

Ihr Leitmotiv hat sie in ihrem Haus über die Couch malen lassen: Das Zitat von Goethe „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen“ ist für Dunja Boch ein Ansporn.

Die Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Leun wird von der Listenverbindung aus SPD, FWG und Grünen unterstützt. Was sie antreibt und was sie bewegen will.