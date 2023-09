Einschränkungen des Linienverkehrs in Bissenberg

Leun-Biskirchen. Wegen der Vollsperrung der Ulmtalstraße in Bissenberg, kommt es zu Einschränkungen im Linienverkehr der Linien 120/125 (Wetzlar-Beilstein). Der Linienverkehr, inklusive der Beförderung der Schüler, kann Bissenberg nur über Biskirchen mit Wende in Bissenberg angefahren werden. Im Bereich Kirchplatz (am Rondell) wird eine zusätzliche Ersatzhaltestelle eingerichtet. Aufgrund des verlängerten Fahrweges wird Bissenberg nur eingeschränkt bedient. Die Fahrten für die Beförderung der Schüler an die Grundschule Biskirchen, Gesamtschule Solms und die weiterführenden Schulen nach Wetzlar werden aufrechterhalten sowie eine geringe Anzahl von Fahrten montags bis freitags als Notfahrplan. Samstags entfällt die Anfahrt von Bissenberg komplett.