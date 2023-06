Leun. Der Verein für Heimatgeschichte Leun lädt für Sonntag, 2. Juli, zum traditionellen Flohmarkt vor der Museums-Scheune am Marktplatz in Leun ein. Neben Tand & Trödel sowie Kunst & Kinkerlitzchen werden Nützliches & Nutzloses angeboten. Beginn ist um 10.30 Uhr. Ab 14 Uhr ist das Café in der Spinnstube geöffnet.