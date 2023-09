Historische Ortsbegehung in Biskirchen

Leun-Biskirchen. Der Heimatkundliche Arbeitskreis Biskirchen lädt für Samstag, 23. September, zu einer Ortsbegehung unter dem Motto „Alten Hausnamen auf der Spur“ ein. Der zweieinhalbstündige Rundgang beginnt um 15 Uhr am Dorfplatz in der Schulstraße. Matthias Diehl, Vorsitzende des Heimatkundlichen Arbeitskreises Biskirchen, wird an verschiedenen Stationen die Geschichte der Häuser und deren Bewohner erläutern. Zum Abschluss der Veranstaltung treffen sich interessierte Teilnehmer im Biergarten der „Grünen Au“ in Biskirchen zum Informationsaustausch.