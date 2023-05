Kirmes in Leun

Leun. Die Burschen- und Mädchenschaft Teutonia Leun laden zur Kirmes von Freitag, 9. Juni bis Montag, 12. Juni ins Festzelt in Leun ein. Los geht es am Freitag, um 20 Uhr, mit einer Discoparty, am Samstag Live-Musik mit „Beakers Mom“. Der Familientag und Oldtimer-Traktor-Treff, am Sonntag, startet um 11 Uhr, ab 14 Uhr gibt es die offiziellen Ehrungen zum 25-jährigen Jubiläum der Burschenschaft Teutonia Leun, anschließend gibt es Auftritte von verschiedenen Vereinen. Der Kirmesmontag ist geprägt vom Frühschoppen im Festzelt.