Kleintierschau in Biskirchen

Leun-Biskirchen . Der Kleintierzuchtverein Leun-Biskirchen führt am Wochenende, 4. Und 5. November, seine Vereinsschau im Bürgerhaus „Zur grünen Au“, Auweg 2, in Biskirchen durch. Geöffnet ist die Schau am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Es werden etwa 150 Hühner, Tauben und Kaninchen in vielen Rassen und Farben gezeigt. Vereinsmitglieder sorgen für das leibliche Wohl. Der Eintritt kostet ein Euro, Kinder haben freien Eintritt.