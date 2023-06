Leun: Ausschüsse sprechen über Flüchtlingsunterbringung

Leun. Finanz-, Sozial- sowie Bau- und Umweltausschuss tagen am Donnerstag, dem 6. Juli, gemeinsam in Leun. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Biskirchen (Auweg 20). Wenn in der Tagesordnung von „Grundstücksangelegenheiten“ die Rede ist, verbirgt sich dahinter, dass Orte gefunden werden sollen, wo Sammelunterkünfte für Geflüchtete entstehen können. Die Stadt Leun will dabei „kleinteilig“ vorgehen und nach Möglichkeit nicht mehr als 30 Flüchtlinge gemeinsam in einer Containerunterkunft unterbringen. Es könnte darauf hinauslaufen, dass in jedem Leuner Stadtteil eine Sammelunterkunft errichtet wird, denn die Entscheider wollen auch auf eine gleichmäßige Verteilung der Geflüchteten innerhalb der Stadtteile achten. Damit alles nachvollziehbar beschlossen wird, arbeiten die Ausschüsse zudem weiter an einem Kriterienkatalog für die Auswahl der geeignetsten Standorte.