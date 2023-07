Leun hat einen zweiten Bürgermeisterkandidaten

„Ich bin mir bewusst, dass das Handlungsfeld eines künftigen Bürgermeisters sehr weit und vor allem verantwortungsvoll ist“, betont der Kandidat. Ihm sei bewusst, dass es schwer werden könne, in so kurzer Zeit bis zur Wahl bekannter zu werden. Er gehört der Biskirchener Feuerwehr an, außerdem dem Sportverein und der Burschenschaft. Um sich bekannter zu machen, hat er eine eigene Homepage und einen Facebook-Auftritt gestartet. Demnächst soll es einen Werbeflyer geben, und er will sich bei einer von Haus-zu-Haus-Aktion bei den Bürgern in Leun und Lahnbahnhof vorstellen.