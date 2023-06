Leun Hegeschau der Hegegemeinschaft Dianaburg

Der Aufwand, der hier betrieben werde, fordere von allen Beteiligten ein hohes Maß an Engagement. Damit die Wärmebildkamera die Kitze sicher erkennen kann, müsse der Temperaturunterschied zwischen Umgebung und Kitz möglichst hoch sein. Das sei nur am Morgen der Fall. Da in aller Regel mehr als eine Wiese abgeflogen werden müsse und das einige Stunden in Anspruch nehme, bedeute das, dass die Akteure morgens ab 4 oder 5 Uhr an der ersten Wiese beginnen müssen. Aber alle Beteiligten seien aber einer Meinung: Die Mühen lohnen sich.