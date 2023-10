Leun wählt: Echtzeit-Updates zur Bürgermeisterwahl

Leun. Leun steht vor einer wichtigen Entscheidung. Nachdem Amtsinhaber Björn Hartmann (CDU) seine Kandidatur Ende Juni aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hat, bewerben sich nun zwei Kandidaten um seine Nachfolge: Die Steindorfer Ortsvorsteherin Dunja Boch tritt als parteilose Kandidatin an, sitzt allerdings für die Freien Wähler in der Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung und im Kreishaus. In Leun wird sie von der Listenverbindung aus SPD, FWG und Grünen unterstützt. Alexander Schneider kandidiert ebenfalls parteiunabhängig; der Biskirchener war bislang politisch nicht aktiv und arbeitet hauptberuflich als Polizeibeamter.