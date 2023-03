Pflanzaktion Klimaschutz-Bürgerwald Leun

Leun-Stockhausen. Die Stadt Leun lädt am Samstag, 1. April, von 9 bis 12 Uhr zu einer Pflanzaktion für die Errichtung eines Klimaschutz-Bürgerwaldes ein, Treffpunkt ist an der Pflanzfläche „Bissenberger Berg“ in Stockhausen. Spaten und Handschuhe müssen selbst mitgebracht werden. Auf festes Schuhwerk ist zu achten. Der Revierförster der Stadt Leun, Herr Wiederhold, sowie die Forstwirte werden an diesem Tag mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Stadt freut sich über eine rege Teilnahme, insbesondere auch auf Kinder und Jugendliche. Aus logistischen Gründen wird gebeten, nicht in dem Wirtschaftsweg, welcher zu der Pflanzfläche führt, zu parken. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung bis Freitag, 24. März unter Telefonnummer 06473-914414 (Herr Späth) oder per E-Mail an p.spaeth@leun.de gebeten.