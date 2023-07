Sandra Kuhle bringt Leben auf den Jugendzeltplatz Leun

Im Beisein von Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius und Leuns Ortsvorsteherin Brigitte Krug überreichte Nadine Kaiser von der Stadtverwaltung vor wenigen Tagen offiziell die Schlüssel an die neue Pächterin. „Wir freuen uns, dass wieder jemand ein Auge auf den Platz hat, das Rasenmähen organisiert, alles in Ordnung hält und ständig für Buchungen erreichbar ist“, sagte Kaiser. „Ich habe zwar immer mal vorbeigeschaut. Aber gerade jetzt, in der heißen Zeit des Jahres, ist es wichtig, präsent zu sein, damit zum Beispiel in den Feuerringen nichts verbrannt wird oder keine wilden Camper für Zerstörung sorgen“, ergänzte Ortsvorsteherin Krug.