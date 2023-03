Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

LEUN. Eine eingeschlagene Autoscheibe und 350 EUro Schaden: Das ist die Bilanz eine Vorfalls, der sich laut Polizeiangaben wohl zwischen Montag und Dienstag in Leun ereignet hat. Demnach hatte eine 61-Jährige ihren Peugeot gegen 18.30 Uhr, in der Straße "Fichtengräben" abgestellt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 5.15 Uhr, zu ihrem weißen 107 zurückkehrte, bemerkte sie die eingeschlagene Seitenscheibe an der Beifahrertür. Unbekannte hatten sich an dem Auto zu schaffen gemacht und versucht, das Autoradio herauszuziehen. Nachdem dies offensichtlich misslang, flüchteten sie mit mehreren CDs und einer Taschenlampe. Die Polizei beziffert den Schaden auf 350 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180.