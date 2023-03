Unfall: Jugendliche überqueren B49 bei Leun

LEUN. Nach einem Verkehrsunfall auf der B49 sucht die Wetzlarer Polizei Zeugen. Demnach ist ein 30-Jähriger am Mittwoch, 1. März, mit seinem VW Transporter auf der B49 von Wetzlar kommend in Richtung Weilburg gefahren. In Höhe Leun überquerte eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen die Fahrbahn von rechts nach links, das teitl die Polizei mit.