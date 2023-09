Vollsperrung der Ulmtalstraße (K 383) in Bissenberg

Leun-Bissenberg. Ab Montag, 9. Oktober, erneuert der Lahn-Dill-Kreis unter der Bauleitung von Hessen Mobil die Kreisstraße 383 (Ulmtalstraße) von der Einmündung in die Landesstraße 3324 bis zum Abzweig Kirchplatz in Leun-Bissenberg. Auf der rund 750 Meter langen Strecke wird der schadhafte Asphalt abgefräst und im Anschluss eine neue Frostschutzschicht sowie eine neue Asphalttrag- und -deckschicht eingebaut. Es ist vorgesehen, die Arbeiten Mitte November abzuschließen. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über die L 3324 und die K 383 über die Leuner Ortsteile Biskirchen und Stockhausen geleitet. Bis zum Baustellenbereich bleibt die K 383 in Bissenberg für Anlieger befahrbar.