Was ist in Leun jetzt wichtig?

Wie möchten wir in Leun künftig zusammenleben? Was ist uns besonders wichtig? In welchen Bereichen gibt es Handlungsbedarf? Diese Fragen wurden an sechs Thementischen diskutiert. Zu Themen wie Versorgung, Mobilität, Naherholung oder Identität wurden Ideen notiert, aber auch Herausforderungen genannt, die es zu überwinden gelte. Gefragt seien, waren sich die Teilnehmer einig, vor allem die Jugend und junge Familien, da es um die Gestaltung ihrer Zukunft gehe.