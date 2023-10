Windräder in Leun und Löhnberg liefern jetzt Strom

Zwei Windräder an der Gemarkungsgrenze zwischen Biskirchen und Niedershausen liefern Strom für etwa 4600 Zwei-Personen-Haushalte.

Der Windpark im Wald an der Grenze von Leun und Löhnberg ist in Betrieb. Am 13. Oktober gibt es ein großes Eröffnungsfest.