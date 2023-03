Mittenaar-Bicken. Die Bickener Ortsvereine laden wieder alle Bürger zur Gemeinschaftsaktion „Saubere Landschaft“ am Samstag, 11. März, ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Bicken. Im Anschluss an die Veranstaltung ist für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt.