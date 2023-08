Anmelden zur Erlebnistour für Waldträumer

Mittenaar-Bicken. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland lädt für Sonntag, 10. September, zu einer Erlebnistour für verspielte Waldträumer ein. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rollen der Waldlebewesen und erfahren so neue Perspektiven und Zusammenhänge. Der Wald wird sinnlich und kreativ kennengelernt. Die circa fünfstündige Tour startet um 10 Uhr in Ballersbach am Parkplatz Westerwaldblick am Ballersbacher Weg. Mitzubringen sind ein Sitzkissen, Proviant und eine Augenbinde. Die Kosten betragen acht Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Um Anmeldung wird per E-Mail an die Adresse simwag73@online.de oder per Telefon (02772-649524) gebeten.