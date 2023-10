Archiv der Genealogischen Arbeitsgemeinschaft geöffnet

Mittenaar-Offenbach. Die Genealogische Arbeitsgemeinschaft Lahn-Dill-Kreis e.V. (GAGLD) öffnet zukünftig jeden ersten Sonntag im Monat ihr Archiv. Erstmals ist dies am Sonntag, 5. November, in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr der Fall. Der Folgetermin ist am 3. Dezember. Das Archiv der GAGLD befindet sich im Alten Rathaus in Offenbach, Kirchberg 12, im 1. Stock. Zu finden sind im Archiv Unterlagen zu heimatkundlichen Quellen/Informationen aus dem Lahn-Dill-Kreis und angrenzenden Regionen. Mit den dort gelagerten Unterlagen kann beispielsweise Familienforschung betrieben werden. Es wird auch Hilfe bei der Entzifferung von alten handschriftlichen angeboten. Außerhalb der offiziellen monatlichen Öffnungszeit können ebenfalls Besuche vereinbart werden. Dies ist unter der Telefonnummer 06447-922585 (Michael Habermehl) oder per E-Mail an kontakt@genealogie-lahndill.de. möglich. Weitere Informationen gibt ea auch im Internet unter https://genealogie-lahndill.de.