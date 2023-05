Auf eine „Baumreise“ gehen

Mittenaar-Ballersbach. Der Verein Naturpark Lahn-Dill-Bergland lädt für Sonntag, 25 Juni, zu einer „Baumreise“ ein. Dabei geht es auch um die Frage: Sind Bäume nur Holzlieferant und Schattenspender – oder doch mehr? Die fünf Kilometer lange und etwa vierstündige Wanderung mit Naturparkführerin Simone Wagner führt an eindrucksvollen Bäumen vorbei, deren Geschichten erzählt werden. Los geht es um 10 Uhr am Friedhofsparkplatz in Ballersbach. Die Teilnahme kostet 8 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Mitzubringen sind Sitzkissen, ein kleines Glas (2 cl), ein Stift und Proviant. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an simwag73@ online.de oder unter Telefon 02772-649524.