Bellersdorf kommt (wieder) ins Fernsehen

Nachdem es der Ort ins Finale des hr-Wettbewerbes „Dolles Dorf“ geschafft hatte, war an Himmelfahrt ein Filmteam in Mittenaars kleinstem Ortsteil zu Gast. Die Crew filmte, wie das Dorf sein Team auf die Endrunde am 3. Juni auf dem Hessentag in Pfungstadt vorbereitet. Neben Bellersdorf treten dort Römershausen (Landkreis Waldeck-Frankenberg), Holzmühl (Vogelsbergkreis) und Ulfa (Wetteraukreis) an. Die vier Dörfer schicken jeweils drei Kandidaten ins Rennen, die in verschiedenen Spielen und Quizrunden um Punkte kämpfen. Für Bellersdorf werden Melanie Schupp, Sandro van der Schoor und Mario Bangert antreten. Ersatzmann ist Sebastian Schupp.