Betrüger in Mittenaar gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Laut Angaben der Polizei rief der Täter eine junge Frau an und behauptete, dass sie sich in ihrem Online-Banking legitimieren müsse, um die Sperrung ihres Zugangs zu verhindern. Im Anschluss erhielt die Geschädigte einen Link per SMS, welchen sie an eine von dem vermeintlichen Bankmitarbeiter genannte E-Mail-Adresse weiterleiten sollte. Am nächsten Tag stellte die 21-Jährige fest, dass über 20 Abbuchungen im Gesamtwert von rund 5.000 Euro von ihrem Konto getätigt wurden.