Das "Kuscheltierkommando" stürmt die Alstedschule in Bicken

Die etwa 200 Zuschauer waren begeistert, sie sangen die Lieder mit und waren von der Geschichte der beiden Helden gefesselt. Nach dem Stück blieben etwa 100 Kinder in der Halle, um den Schauspielern Löcher in den Bauch zu fragen. Samuel Koch ist bundesweit bekannt geworden, als er 2010 in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" verunglückte. Seitdem ist er querschnittgelähmt, inzwischen aber ein vielbeachteter Schauspieler.