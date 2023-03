Gottesdienst und Aktion „Saubere Landschaft“ in Ballersbach

Mittenaar-Ballersbach. In Ballersbach wird am Sonntag, 1. April, gemeinsam Müll gesammelt. Veranstalter der Aktion „Saubere Landschaft“ ist in diesem Jahr die evangelische Kirchengemeinde und die Landfrauen, unterstützt wird die Aktion von der Feuerwehr und der Gemeinde. Alle Bürger sind eingeladen, sich um 9 Uhr am Friedhofsparkplatz zu treffen und bei der Aktion zu helfen. Zum Abschluss gibt es für die Helfer einen Imbiss. Am Sonntag, 26. März, findet im Gemeindehaus ein Gottesdienst zur Aktion statt. Das Thema um 9.30 Uhr lautet „Gemeinsam für die Schöfpung“.