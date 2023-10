Herbstwanderung der Naturfreunde Bicken 

Mittenaar-Bicken. Die Naturfreunde Bicken laden zu ihrer traditionellen Herbstwanderung ein. Gestartet wird am 8. Oktober um 10 Uhr am Rathaus in Bicken. Die Wanderung führt am Lindenbäumchen vorbei in Richtung Kasberg und über ein Teilstück des Mittenaarer Jubiläumsweges zurück nach Bicken. Im Anschluss an die Wanderung, die ungefähr 3 Stunden mit Pause dauert, wird zum geselligen Beisammensein im Hotel Thielmann in Bicken eingekehrt. Zur Wanderung sind auch Nichtmitglieder willkommen. Nähere Informationen erteilt der Vorstand unter Telefon 0171-6458695.